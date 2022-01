La definizione e la soluzione di: Il Lukaku asso del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROMELU

Significato/Curiosità : Il Lukaku asso del calcio

Altre definizioni con lukaku; asso; calcio; Il nome del centravanti belga lukaku ; Calciatori come lukaku e Ronaldo; asso rtimento del ferramenta; È basso per il poeta; Poema eroicomico di Alessandro Tasso ni; Prime in asso luto; Squadra di calcio portoghese; Un calcio ben dato li manda in visibilio!; _ Messi, campione del calcio ; Può essere di calcio o di grano; Cerca nelle Definizioni