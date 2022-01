La definizione e la soluzione di: Lontano... soprattutto da me. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LUNGI

Significato/Curiosità : Lontano... soprattutto da me

Luigi Tenco (categoria P3365 letta da Wikidata) brani come Lontano lontano o Cara maestra. È inoltre presente una canzone inedita di Tenco, intitolata Il mondo gira, la cui musica è scritta da Giampiero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

