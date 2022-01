La definizione e la soluzione di: Un libro che riguarda dodici mesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANNUARIO

Significato/Curiosità : Un libro che riguarda dodici mesi

libro di Mormon santi degli ultimi giorni un libro rivelato. Il nome del libro deriva da Mormon, un profeta che, secondo il testo stesso, avrebbe compendiato la storia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con libro; riguarda; dodici; mesi; 11 primo libro della Bibbia; Confezionato come un libro ; In libro e diari; libro di scuola; Il suo teorema riguarda il triangolo rettangolo; riguarda nti, concernenti; Che riguarda un luogo; riguarda nti i francesi dell antichità; dodici in un anno; Sono dodici in un anno; Le dodici figlie di Temi; Lo ultimo dei dodici ; Industria francese di cosmesi ; Dimora di eschimesi ; Il veicolo degli Eschimesi ; Spazio di 24 mesi ; Cerca nelle Definizioni