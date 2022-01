La definizione e la soluzione di: Si inviano anche per donazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SMS

Significato/Curiosità : Si inviano anche per donazioni

YouTube (categoria Servizi Google per Android) sul sito. Gli utenti che inviano materiale concedono a YouTube la licenza di distribuire e modificare il materiale caricato per ogni scopo[senza fonte]; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con inviano; anche; donazioni; Le banche inviano quello del conto corrente; Si inviano ... con Internet; A quello postale si inviano raccomandate; Denaro che gli emigrati inviano in patria; C è quella satellitare e anche quella via cavo; Il titolo che spettò anche al Petrarca; Un gioiello anche di perle; Una lega anche inox; La raccolta di donazioni per scopi religiosi; donazioni dei fedeli a messa; Maratona TV per raccogliere donazioni ; Cerca nelle Definizioni