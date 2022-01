La definizione e la soluzione di: Interviene nelle emergenze umanitarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CRI

Significato/Curiosità : Interviene nelle emergenze umanitarie

Medici senza frontiere (sezione Emergenza Rohingya 2017) e giornalisti svizzeri con alle spalle una duplice esperienza in emergenze umanitarie in Biafra e in Bangladesh. MSF ha due scopi principali: da un lato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

