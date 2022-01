La definizione e la soluzione di: Si indossa in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GREMBIULE

Significato/Curiosità : Si indossa in cucina

Balanzone (sezione cucina) ricopre solo le sopracciglia e il naso, appoggiandosi su due grandi baffi. indossa l'abito dei professori dell'Università di Bologna: toga nera, colletto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

