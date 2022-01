La definizione e la soluzione di: Un incarico per diplomatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MISSIONE

Significato/Curiosità : Un incarico per diplomatici

Agente diplomatico che intrattiene relazioni con un altro Stato o un'organizzazione internazionale. La prassi di distinguere i diplomatici in due classi si diffuse gradualmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con incarico; diplomatici; incarico temporaneo; Lo è l allenatore rimosso anzitempo dall incarico ; Svolge indagini tecniche su incarico di un giudice; Chi gode ancora gli onori di un incarico dismesso; L insieme di privilegi di cui godono certi diplomatici ; Lo sono i diplomatici ... riconosciuti; Rappresentanti diplomatici ; Si affida ai diplomatici ;