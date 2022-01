La definizione e la soluzione di: Impegno al quale non ci si può sottrarre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OBBLIGO

Significato/Curiosità : Impegno al quale non ci si puo sottrarre

Sandro Pertini (categoria Medaglie d'oro al valor militare) aderì al Partito Socialista Unitario di Filippo Turati e si distinse per la sua energica opposizione al fascismo. Perseguitato per il suo Impegno politico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con impegno; quale; sottrarre; Assicurare con impegno ; impegno sociale e politico atto al cambiamento; Amoreggiare senza impegno ; Quel di firma comporta un impegno preso; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano; Registro nel quale gli insegnanti annotano giornalmente gli argomenti svolti; Porto dal quale salpò Colombo; Il cantone nel quale viveva Guglielmo Tell; sottrarre con l inganno; sottrarre una persona; sottrarre indebitamente qualcosa a qualcuno; sottrarre alla schiavitù; Cerca nelle Definizioni