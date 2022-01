La definizione e la soluzione di: Grossi depositi di cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SILOS

Significato/Curiosità : Grossi depositi di cereali

Prima battaglia di Gaza conquistare Gerusalemme, fu deciso di attaccare prima la città di Gaza. Gaza aveva un grosso deposito di cereali; inoltre nella zona erano coltivati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con grossi; depositi; cereali; grossi cavi di fissaggio; I grossi camion lo sono della strada; grossi pesci di mare; Uccello rampicante con il becco grossi ssimo; Studia lo scioglimento dei grandi depositi alpini; depositi di foraggio; depositi di miele; depositi di antiestetico grasso; Seme o granello di cereali nota marca per bambini; Granelli di cereali usati per minestre in brodo; Magazzini per cereali ; Un sostituto dei cereali consumato dai celiaci; Cerca nelle Definizioni