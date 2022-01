La definizione e la soluzione di: Georges famoso cantautore francese del secolo scorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRASSENS

Significato/Curiosità : Georges famoso cantautore francese del secolo scorso

Giovanna d'Arco nella cultura di massa (sezione Opere del XV secolo) principale: Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco (in francese Jeanne d'Arc; 1412-1431) è un'eroina nazionale francese, venerata come santa dalla Chiesa cattolica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

