La definizione e la soluzione di: generis: locuzione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SUI

Significato/Curiosità : generis: locuzione latina

Locuzioni latine Elenco delle locuzioni latine, molte delle quali in uso presso gli antichi Romani. A bene placito A caelo usque ad centrum A capite ad calcem A communi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con generis; locuzione; latina; __- generis : locuzione; __ generis : locuzione; Può essere sui generis ; __ omen: locuzione latina che significa un nome un destino; Una locuzione per colui che non pensa di muoversi; Nota locuzione latina: __ non olet; La locuzione latina che garantisce uguali diritti; In quel posto alla latina ; È unita al Palatina to; __ omen: locuzione latina che significa un nome un destino; Cibo in gelatina ; Cerca nelle Definizioni