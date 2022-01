La definizione e la soluzione di: Si dà a garanzia di un acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPARRA

Significato/Curiosità : Si da a garanzia di un acquisto

Diritti reali di garanzia garanzia di un dato credito. In genere, la garanzia del creditore è rappresentata dal patrimonio del debitore, ma questo è solo una garanzia generica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con garanzia; acquisto; Fondo di garanzia ; Nei contratti è il denaro versato come garanzia ; Una garanzia su un obbligazione di terzi; Due lettere di garanzia ; Sborsati per l acquisto ; Offerta Pubblica di acquisto ; Offerta Pubblica d acquisto ; Sborsato per chiudere l acquisto ; Cerca nelle Definizioni