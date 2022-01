La definizione e la soluzione di: Frutto in chicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosità : Frutto in chicchi

Cariosside (categoria Frutto) In botanica, con il termine cariosside si indica un Frutto secco indeiscente (Frutto che, anche giunto a completa maturazione, non si apre spontaneamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

