Soluzione 8 lettere : BERESINA

Significato/Curiosità : Il fiume della Russia che vide la disfatta di Napoleone I

Alessandro I di Russia imperatori" per la presenza sul campo di Napoleone, dello zar e dell'imperatore d'Austria. Dopo la cocente disfatta, Napoleone ebbe più fretta di trattare con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

