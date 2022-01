La definizione e la soluzione di: Fissare le elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Fissare le elezioni

elezioni federali tedesche del luglio 1932 Franz von Papen proseguì la sua esistenza, con l'obbligo però di Fissare nuove elezioni in novembre. The Holocaust Chronicle PROLOGUE: Roots of the Holocaust ...