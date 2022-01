La definizione e la soluzione di: __ di fatto = relazione tra conviventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNIONE

Significato/Curiosità : __ di fatto = relazione tra conviventi

Unione civile (reindirizzamento da Coppie di fatto) differenze tra matrimonio e unione civile (convivenza registrata) sono: I conviventi non possono scegliere un cognome comune; Ai conviventi non è riconosciuto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con fatto; relazione; conviventi; L autore del misfatto ; fatto in maniera da offrire il minimo attrito all aria; fatto in maniera da offrire il minimo attrito all aria; fatto rino d albergo; Genera la differenza di alcuni composti in relazione alla collocazione degli atomi sostituenti; Vincolo, relazione affettiva; Allacciare di nuovo una relazione ; La linea del governo in relazione agli altri Stati; Cerca nelle Definizioni