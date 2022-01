La definizione e la soluzione di: Fasce che proteggono la parte bassa delle gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : POLPACCERE

Significato/Curiosità : Fasce che proteggono la parte bassa delle gambe

Personaggi de La Ruota del Tempo Mandragoran che era stato rapito quando era ancora in Fasce dalla Progenie dell'Ombra durante la caduta del Malkier: la nuova entità, nata dall'unione delle due ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con fasce; proteggono; parte; bassa; delle; gambe; Un bambino in fasce ; Le fasce delle tariffe Enel; Le fasce di un campo da calcio; Come le fasce che... fanno muovere; proteggono i motociclisti; Dietro la lingua, proteggono dalle infezioni; proteggono i monarchi; proteggono le mani degli sciatori; La sorella di Napoleone Bonaparte che sposò Felice Baciocchi; Non fanno parte del cast; parte del pianoforte; La capitale sovrastata dal parte none; Emerge dalla laguna durante la bassa marea; Come la voce bassa ; Le abbassa va il casellante; Se si abbassa , si vede meno; Il poeta inglese de La regina delle fate; Si trova nel dipartimento delle Deux-Sèvres; Gruppo delle Dolomiti; Lo studio del significato delle parole; Ha le gambe di legno; Lo sono aragoste e gambe ri; Lunghe ossa delle gambe ; Procedere a gambe levate; Cerca nelle Definizioni