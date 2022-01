La definizione e la soluzione di: Si fanno spesso durante la seduta dal dentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIACQUI

Significato/Curiosità : Si fanno spesso durante la seduta dal dentista

Adolf Hitler (sezione La genesi dell'antisemitismo durante gli anni giovanili) casi. spesso si è tentato di far luce sulle ombre dell'uomo invece che del politico, con risultati discussi e spesso controversi. Prima e durante la seconda ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con fanno; spesso; durante; seduta; dentista; Il cereale con cui si fanno le tortillas; Non fanno parte del cast; Si fanno inalando; fanno canestri di giunchi; Abbelliscono spesso i davanzali; Lo dice spesso lo sfaticato; Cambiano spesso ... in espresso; spesso chi lo lascia dice di averla scampata bella; L unione di pezzi durante la lavorazione; Si dice di donna... durante la gravidanza; Passano lente durante l attesa; Emerge dalla laguna durante la bassa marea; seduta comodamente; Non può mancare in una seduta spiritica; Lo è il ginocchio della donna seduta di Schiele; seduta del CSM in cui sono presenti tutti i membri; Dà lavoro al dentista ; Una tortura del dentista ; Il movimento irredentista dell Irlanda del Nord; Se infiammate bisogna rivolgersi a un dentista ; Cerca nelle Definizioni