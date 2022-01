La definizione e la soluzione di: Era usata, in Spagna, per eseguire sentenze capitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GARROTTA

Significato/Curiosità : Era usata, in Spagna, per eseguire sentenze capitali

Pena di morte negli Stati Uniti d'America (categoria Pena di morte per stato) necessario limitare i casi punibili con la pena capitale. Segue un elenco dettagliato delle più importanti sentenze espresse dalla Corte riguardanti la pena ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

