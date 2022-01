La definizione e la soluzione di: Un energia non rinnovabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : EOLICA ANTITESI

Significato/Curiosità : Un energia non rinnovabile

Energie non rinnovabili energie non rinnovabili, o più propriamente fonti di energia non rinnovabili, anche dette semplicemente fonti non rinnovabili, sono fonti di energia che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

