La definizione e la soluzione di: Si effettua risalendo alla superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EMERSIONE

Significato/Curiosità : Si effettua risalendo alla superficie

Embolia gassosa arteriosa metri di profondità passa da 1 a 2 bar (cioè raddoppia). risalendo quindi da 10 metri alla superficie l'aria contenuta nei nostri delicati polmoni espandendosi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

