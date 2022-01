La definizione e la soluzione di: Un disco volante di plastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRISBEE

Significato/Curiosità : Un disco volante di plastica

disco volante (aeronautica) Il disco volante, o con un termine maggiormente tecnico velivolo a disco, è un tipo di velivolo tattico e da trasporto a decollo e atterraggio verticale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Un disco rso da pettegoli; Le psichedeliche si accendono in disco teca; Tradisco no il ladro; Fa fare disco rsi confusi; È installato nel volante ; __ di mare o anche pesce volante ; Un simbolo volante di laboriosità; II bag nel volante ; Una chiave di plastica ; Comprende liposuzione e rinoplastica ; Recipienti di plastica per liquidi; I coni di plastica bicolori che limitano le corsie stradali;