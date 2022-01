La definizione e la soluzione di: Determinato, stabilito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FISSATO

Valore nominale in contrapposizione con il corso (valore di mercato) del titolo come determinato da domanda ed offerta del titolo medesimo sul mercato borsistico. Quando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

