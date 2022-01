La definizione e la soluzione di: Deposito di carbone non pregiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORBIERA

Significato/Curiosità : Deposito di carbone non pregiato

carbone Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi carbone (disambigua). Il carbone (o carbon fossile) è un combustibile fossile o roccia sedimentaria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

