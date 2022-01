La definizione e la soluzione di: Degno di nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RIMARCHEVOLE

Significato/Curiosità : Degno di nota

Tessuto epiteliale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) tipo Degno di nota è l'endotelio, presente nei vasi sanguigni e linfatici. Quest'ultimo, che riveste internamente anche il cuore, è sotto forma di una ...

Altre definizioni con degno; nota; Pieno di sdegno ; degno del massimo rispetto; Si morde per lo sdegno ; Sdegno se ed orgogliose; Registro nel quale gli insegnanti annota no giornalmente gli argomenti svolti; Antico appellativo per nota i; La seconda nota musicale; La settima nota ; Cerca nelle Definizioni