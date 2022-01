La definizione e la soluzione di: Cotti nell olio bollente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRITTI

Significato/Curiosità : Cotti nell olio bollente

Supplì capo all'altro del prodotto), passato nel pane grattugiato e fritto in olio bollente ed infine lasciato raffreddare. La prima testimonianza scritta risale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

