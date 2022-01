La definizione e la soluzione di: Si corre per 42,195 km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARATONA

Significato/Curiosità : Si corre per 42,195 km

Maratona (atletica leggera) dell'atletica leggera. Si tratta di una gara di corsa sulla distanza di 42,195 km. Gare correlate sono la mezza maratona (21,097 km) e l'ultramaratona, con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con corre; Aderiscono a una corre nte; Scorre nel Mugello e sfocia nell Amo; È concorre nte di Vodafone; Scorre nel Punjab; Cerca nelle Definizioni