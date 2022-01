La definizione e la soluzione di: È contrapposto a ON sugli interruttori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OFF

Pensiero laterale (sezione Pensiero laterale e strumenti) spenta Tutti gli interruttori in posizione off Si mettono due interruttori (che chiameremo 1 e 2) su ON, si attende qualche minuto e se ne spegne uno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

