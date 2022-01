La definizione e la soluzione di: Un codice per effettuare versamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAB

Significato/Curiosità : Un codice per effettuare versamenti

Imposta municipale propria (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) per poter effettuare il pagamento è stato necessario istituire nuovi codici tributo e adattare i mod. F24 e i contribuenti hanno dovuto effettuare due ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

