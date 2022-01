La definizione e la soluzione di: Ha circa ottanta satelliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIOVE

Significato/Curiosità : Ha circa ottanta satelliti

Saturno (astronomia) (sezione satelliti naturali) unico caso nel sistema solare di due satelliti che condividono la stessa orbita. Il gran numero di satelliti e la presenza degli anelli rende molto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con circa; ottanta; satelliti; Durano circa una stagione; In tutto il mondo sono circa 200; Grosso modo, all incirca ; Cinque dozzine all incirca ; Negli anni ottanta erano spesso a targhe alterne; Un altro modo di dire centottanta gradi; Si ripetono in ottanta ; Derek, attrice Anni ottanta ; Serie di satelliti artificiali russi; Gli sbarchi su uno dei satelliti della Terra; Cosi Galileo chiamo i satelliti di Giove; Ha i satelliti Phobos e Deimos; Cerca nelle Definizioni