Soluzione 3 lettere : ZIP

Significato/Curiosità : La chiusura dentata

Cinghia (sezione Cinghia dentata o sincrona) ottenuta dalle pelli dorsali di bovini adulti, oppure in fibre tessili. La chiusura dell'anello può essere eseguita tramite un taglio molto inclinato rispetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con chiusura; dentata; Tipo di chiusura ; Come una chiusura stagna e impenetrabile; chiusura di un recipiente o di una pentola; chiusura lampo per zaini o giacche; Una macchina con la lama a ruota dentata ; E dentata per il taglio; Una trappola dentata ; E' dentata per il taglio; Cerca nelle Definizioni