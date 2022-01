La definizione e la soluzione di: Chiodo di sicurezza degli alpinisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SPIT

Significato/Curiosità : Chiodo di sicurezza degli alpinisti

Alpinismo (reindirizzamento da alpinisti) (la scalata pulita, con il minor utilizzo di chiodi e aiuti artificiali). Bonatti fu tra i primi alpinisti professionisti che portarono le proprie imprese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con chiodo; sicurezza; degli; alpinisti; Li appende al chiodo chi cessa di combattere; La testa del chiodo ; Un colpo... dato sul chiodo ; Si può contrarre se si pesta un chiodo arrugginito; Applicazione intransigente delle norme di sicurezza ; Un Corpo che tutela la pubblica sicurezza ; La guardia di sicurezza privata; Possono opporlo i membri del Consiglio di sicurezza ; Un dato degli indirizzi; Il più vanitoso degli animali; La malattia degli intoccabili; Lo Stato degli Usa con Madison e Milwaukee; Accoglie gli alpinisti ; Attrezzo alpinisti co per colpire il ghiaccio; Impegnativa escursione alpinisti ca; Sodalizio alpinisti co; Cerca nelle Definizioni