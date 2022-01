La definizione e la soluzione di: Lo è chi spende e dona senza misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRODIGO

Significato/Curiosità : Lo e chi spende e dona senza misura

Francesco Moraglia (sezione Formazione e ministero sacerdotale) Rolan decide di mantenere in attività lo stabilimento Speedline. Tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 si spende contro il riconoscimento delle coppie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con spende; dona; senza; misura; spende con criterio; Si spende vano ad Atene; Puo spende re e spandere; Si sospende incrociando le braccia; Si inviano anche per dona zioni; Soli, perché abbandona ti; dona rciprete di Argenta, medaglia al valore; dona re, elargire; Letti senza consonanti; Coreana senza corna; Può restare senza risposta; Il colpo senza rimbalzo del tennista; Pauroso oltre misura ; misura i clienti; Serve per misura re gli angoli; Si misura no in 5 specialità; Cerca nelle Definizioni