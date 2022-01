La definizione e la soluzione di: Chi ne soffre, si disinteressa di tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APATIA

Significato/Curiosità : Chi ne soffre, si disinteressa di tutto

Disturbo istrionico di personalità sociali e/o romantiche e sulla capacità di affrontare perdite e fallimenti. Chi soffre di HPD spesso non è in grado di osservare realisticamente la propria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

