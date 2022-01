La definizione e la soluzione di: Centro della vai Gardena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORTISEI

Significato/Curiosità : Centro della vai Gardena

Val Gardena montuose definite come Dolomiti di Gardena e percorsa dal rio Gardena (Derjon / Grödnerbach), lungo 25 km. In val Gardena si trovano alcuni laghi in maggior ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con centro; della; gardena; centro religioso dell Iran; Capitare in pieno centro ; Si paga per entrare in centro con l automobile; Crollo in pieno centro ; La Spada della TV; L inizio della tragedia; Il fisico francese inventore della pentola a pressione; Il fiume della Russia che vide la disfatta di Napoleone I; Perla della Val gardena ; Nella gardena c'è Ortisei; __di Val gardena , nelle Dolomiti; Partiti dalla vai gardena atterrarono nell'isola di Grenada;