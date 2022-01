La definizione e la soluzione di: Carlo __ Ciampi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AZEGLIO

Significato/Curiosità : Carlo __ Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi Disambiguazione – "Ciampi" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Ciampi (disambigua). Carlo Azeglio Ciampi (Livorno, 9 dicembre 1920 – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con carlo; ciampi; carlo che scrisse Letteratura come vita; Uno comico è carlo Verdone; Celebre personaggio creato da carlo Verdone; carlo __, martire di Belfiore; Secondo nome del Carlo ciampi scomparso nel 2016; Ostacoli, inciampi ; A Roma ci sono quelli di ciampi no e Fiumicino; Cerca nelle Definizioni