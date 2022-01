La definizione e la soluzione di: Il capo del Governo inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PREMIER

Significato/Curiosità : Il capo del Governo inglese

capo del Governo Il capo del Governo è la persona a capo del potere esecutivo di uno Stato sovrano e ha normalmente il compito di presiedere il gabinetto di Governo, l'organo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con capo; governo; inglese; Un capo luogo delle Marche; Una protezione per il capo ; L ufficio del capo di un università; Ha per capo luogo Bourg-en-Bresse; Un uomo di governo ; governo ... corto; Insieme di trattative tra governo e sindacati; È firmata dal popolo come richiesta al governo ; Il poeta inglese de La regina delle fate; Cat cantante inglese ; Termine inglese che indica una tecnica per arrivare nei posti alti delle pagine dei motori di ricerca; Il lavoro agile, detto all inglese ; Cerca nelle Definizioni