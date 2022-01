La definizione e la soluzione di: Capitare in pieno centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IT

Significato/Curiosità : Capitare in pieno centro

Clima in Estonia talvolta lo scontro) tra masse d'aria di diversa natura, può così Capitare che, nel pieno del mese di luglio, a una massa d'aria calda, proveniente dall'Europa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

