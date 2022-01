La definizione e la soluzione di: La capitale della Malaysia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : KUALA LUMPUR

Significato/Curiosità : La capitale della Malaysia

Malaysia sei anni dal Re della Federazione e dai Parlamenti dei singoli stati. La Costituzione della Malaysia (Perlembagaan Persekutuan Malaysia), risale al 27 ...
Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

