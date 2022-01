La definizione e la soluzione di: I busti delle statue mutilate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORSI

Significato/Curiosità : I busti delle statue mutilate

Statuaria celtica (reindirizzamento da statue celtiche) molto simili alla statua di Vachères. Rinvenuta oltre trent'anni prima (1834) a Mondragon, la statua ha la testa e parte delle mani mutilate. Successivi scavi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con busti; delle; statue; mutilate; Arbusti spinosi; Un combusti bile derivante dal petrolio; Robusti bovini; Combusti bile per caldaie; Speroni delle antiche navi; Pregiato vino delle Langhe; La piazza delle antiche città greche; Un meticcio delle Antille; statue senza braccia; .statue tta da red carpet; __ di Riace, famose statue trovate in mare; Il gala in cui vengono assegna le ambite statue tte; Cerca nelle Definizioni