Soluzione 7 lettere : CANGURO

Significato/Curiosità : Ha la borsa nella pancia

Altre definizioni con borsa; nella; pancia; Sborsa ti per l acquisto; Lo è in borsa il titolo che non può essere trattato; La borsa che reclamizza il negozio; La borsa di chi fa shopping; È raffigurata nella bandiera del Vaticano; Uno dei diavoli nella dantesca bolgia dei barattieri; Una svolta nella regata; Riportati nella pienezza dei propri poteri; Si sente a pancia vuota; Il buco nella pancia ; Lo è uno che ha la pancia vuota; Sembra il bottone della pancia ; Cerca nelle Definizioni