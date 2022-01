La definizione e la soluzione di: Bislunghi come i fagioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OVOIDALI

Significato/Curiosità : Bislunghi come i fagioli

Ponte della Costituzione (sezione I lavori) ferroviaria, definiti entrambi dai veneziani "orridi Bislunghi" per la forma che li caratterizzava. I due ponti in ghisa, oltre ad essere notevolmente deteriorati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con bislunghi; come; fagioli; Produce frutti bislunghi ; Li ha bislunghi l uva pizzutella; I pugili come Tyson; Un animale come la grancevola; I social come Facebook; come un intervento attuato a tempo debito; Lo sono piselli, fave, fagioli e ceci; Varietà di fagioli ; Piatto piemontese con fagioli , riso e salame; Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Cerca nelle Definizioni