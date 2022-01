La definizione e la soluzione di: Bancale in legno per merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALLET

Significato/Curiosità : Bancale in legno per merci

Pallet (reindirizzamento da Bancale) internazionale pallet, in italiano paletta (o più specificamente paletta di carico) e definito in forma colloquiale anche come Bancale, pedana o pancale, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

bancale di legno su cui impilare merce ing; bancale trasportabile dai muletti; Il bancale in legno impiegato per movimentare merci; Ha le gambe di legno ; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano; Serve per levigare superfici di legno ; legno : tarli = lana : _; John che scrisse La Belle Dame sans merci ; Uno scambio di merci ; I commerci ali in cui si compra di tutto; Ritira e consegna le merci ;