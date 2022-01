La definizione e la soluzione di: Fa aumentare la tiratura del giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCOOP

Significato/Curiosità : Fa aumentare la tiratura del giornale

La Stampa vendite de La Stampa cominciarono ad aumentare, dopo le sensibili riduzioni della tiratura verificatesi all'inizio del decennio. Nel febbraio 1943 La Stampa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con aumentare; tiratura; giornale; Si dice per aumentare ; aumentare al massimo le proporzioni; Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; aumentare in altezza; Esemplari della tiratura ; Si elimina con la stiratura ; Fa aumentare la tiratura ; Firma il giornale ; La pubblica il giornale ; Lavora per il giornale ; Il nome... del giornale ; Cerca nelle Definizioni