La definizione e la soluzione di: Un attrezzo per le demolizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PICCONE

Significato/Curiosità : Un attrezzo per le demolizioni

Maleppeggio (categoria Attrezzi per edilizia) Il maleppeggio è un attrezzo edile. Si presenta come un piccolo piccone in acciaio forgiato e stampato, di circa 25 centimetri in lunghezza e di 400/500 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

