La definizione e la soluzione di: Un atto di valore legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SCRITTURA PRIVATA

valore legale del titolo di studio Il valore legale del titolo di studio indica il grado di ufficialità e la validità di un titolo di studio, riconosciuti ai sensi della legge o da atti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con atto; valore; legale; L Oceanus che è il più vasto bacino da impatto sulla Luna; Fatto in maniera da offrire il minimo attrito all aria; atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Un piatto di maiale; Linea congiungente grandezze geofisiche di stesso valore ; Una donna di valore ; Un pezzo di valore ; Pratiche senza valore ; In inverno... non è legale ; Ricorda un illegale cartello; Il medico legale che battibecca con Montavano; Quella legale è posticipata; Cerca nelle Definizioni