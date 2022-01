La definizione e la soluzione di: L aria condìtioned. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIR

Significato/Curiosità : L aria conditioned

Calco linguistico locuzione aria condizionata è costruito su un errore di traduzione. L'idea era quella di ricalcare il termine inglese air conditioned. La parola conditioned, comunque ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

