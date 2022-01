La definizione e la soluzione di: Un animale come la grancevola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRANCHIO

Significato/Curiosità : Un animale come la grancevola

Maja squinado (reindirizzamento da grancevola) La granceola o grancevola (Maja squinado Herbst, 1788), comunemente chiamata granseola, è un crostaceo decapode della famiglia dei Majidae. Carapace colore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

