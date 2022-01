La definizione e la soluzione di: La Andress prima Bond girl. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : URSULA

Significato/Curiosità : La Andress prima Bond girl

Ursula Andress Ursula Andress (Ostermundigen, 19 marzo 1936) è un'attrice svizzera, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Honey Ryder, la prima Bond girl nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

