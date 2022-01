La definizione e la soluzione di: Ama il prossimo come te stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TUO

Significato/Curiosità : Ama il prossimo come te stesso

Comandamento dell'amore (sezione Il duplice comandamento dell'amore) precetto, il comandamento dell'amore di Dio con quello dell'amore del prossimo, contenuto nel Libro del Levitico: « Amerai il tuo prossimo come te stesso » (19 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

